В Кадомском районе ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-11T17:04:09+03:00

Главы сельских поселений принимают меры в связи с повышением пожарной опасности

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На территории Кадомского района установили особый противопожарный режим, сообщает районная администрация. Такое решение приняли главы сельских поселений в связи с повышением пожарной опасности.

Таким образом, во всех населенных пунктах района запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор, в том числе возле линий электропередач.

СПРАВКА «КП»

Нарушения в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение штрафа:

- на граждан в размере — от 2 до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;

- на ИП — от 30 до 40 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU