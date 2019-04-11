В Кадомском районе ввели особый противопожарный режим
Главы сельских поселений принимают меры в связи с повышением пожарной опасности
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На территории Кадомского района установили особый противопожарный режим, сообщает районная администрация. Такое решение приняли главы сельских поселений в связи с повышением пожарной опасности.
Таким образом, во всех населенных пунктах района запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор, в том числе возле линий электропередач.
СПРАВКА «КП»
Нарушения в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение штрафа:
- на граждан в размере — от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей;
- на ИП — от 30 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU