И.о. ректора Рязанского госуниверситета назначат в течение декады

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-11T16:38:12+03:00

Вице-губернатор заявил об этом на встрече с сотрудниками вуза

Изменить размер текста: A A

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина будет назначен в течение максимум десяти дней. Об этом в четверг, 11 апреля, на встрече с коллективом вуза сообщил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

В профильном федеральном министерстве уже создана рабочая группа, которая решает вопросы управления рязанским университетом. Как сообщил источник в РГУ, пока вопрос о том, что кто-то из профессорско-преподавательского состава будет исполнять обязанности руководителя крупнейшего вуза, не рассматривается.

- Занимайтесь ученой работой, - процитировал вице-губернатора один из профессоров.

Напомним, что ректор РГУ им. Есенина Андрей Минаев сейчас находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU