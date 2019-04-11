И.о. ректора Рязанского госуниверситета назначат в течение декады
Исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина будет назначен в течение максимум десяти дней. Об этом в четверг, 11 апреля, на встрече с коллективом вуза сообщил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.
В профильном федеральном министерстве уже создана рабочая группа, которая решает вопросы управления рязанским университетом. Как сообщил источник в РГУ, пока вопрос о том, что кто-то из профессорско-преподавательского состава будет исполнять обязанности руководителя крупнейшего вуза, не рассматривается.
- Занимайтесь ученой работой, - процитировал вице-губернатора один из профессоров.
Напомним, что ректор РГУ им. Есенина Андрей Минаев сейчас находится в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU