В Рязани «Тотальный диктант» пройдет на трех площадках

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-11T09:53:14+03:00

Кроме этого, к акции присоединятся жители 13 районов области

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13 апреля в Рязани, как и по всей России и в ряде других стран, пройдет «Тотальный диктант», столицей которого на этот раз станет Таллин. В этом году участники напишут под диктант текст писателя, академика Академии русской современной словесности Павла Басинского.

В Международной культурной акции участвуют люди любого возраста и профессии. В России проверять знание русского языка будут жители 772 населенных пунктов в 82 регионах страны. За границей – в 340 городах 79 стран. По предварительным оценкам в акции примут участие более 250 тысяч человек.

В Рязани 13 апреля «Тотальный диктант» начнется сразу на нескольких площадках:

– библиотека имени Горького и там же – площадка «TruD» (для изучающих русский как иностранный);

– РГУ имени С.А. Есенина;

– Компания «Рельеф-центр».

Помимо этого знание русского языка проверят в ряде районов области, среди которых: Александро-Невский, Захаровский, Ермишинский, Кадомский, Кораблинский, Михайловский, Рязанский, Старожиловский, Сапожковский, Чучковский, Шацкий, Касимовский и города Касимов и Скопин.

Желающие принять участие в акции должны предварительно пройти регистрацию на сайте проекта. Можно будет написать диктант и онлайн – на сайте totaldict.ru. Кстати, те, кто выберет онлайн вариант, результат узнают сразу же – после нажатия кнопки «Проверить» появится оценка.

Планируется, что в нашем регионе «Тотальный диктант» напишут свыше 800 человек.

Начало диктанта – в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU