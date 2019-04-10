2019-04-10T16:32:14+03:00
Происшествия

Жители рязанской глубинки отстояли свои дома у огня

Спасаться пришлось обитателям сразу двух деревень
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Средь бела дня жители села Аманово Кораблинского района увидели стену огня, шедшую прямо на их дома и сараи. Огонь двигался со стороны местного кладбища: на ходу уничтожая сухую траву, он стремительно приближался к селу.

Вызвав пожарных, люди сами начали борьбу – сбивали огонь, как могли, сообщает издательство «Пресса». Следом подключились два пожарных расчета и машина сельхозпредприятия «Пламя». Однако попотеть все равно пришлось прилично – лишь через два часа огонь удалось остановить.

Только закончили с этим ЧП, как ровно та же ситуация возникла у деревни Копцево. Здесь пожарные действовали по-другому – запустили встречный огонь, что в итоге и помогло.

Кстати, спасло дома и то, что в обоих случаях рядом были места для забора воды: в первом случае пожарные воспользовались водонапорной башней, которая оборудована техников специально для таких случаев, во втором воду брали в реке Алешня, к которой есть нормальный подъезд.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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