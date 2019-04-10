Жители рязанской глубинки отстояли свои дома у огня
Средь бела дня жители села Аманово Кораблинского района увидели стену огня, шедшую прямо на их дома и сараи. Огонь двигался со стороны местного кладбища: на ходу уничтожая сухую траву, он стремительно приближался к селу.
Вызвав пожарных, люди сами начали борьбу – сбивали огонь, как могли, сообщает издательство «Пресса». Следом подключились два пожарных расчета и машина сельхозпредприятия «Пламя». Однако попотеть все равно пришлось прилично – лишь через два часа огонь удалось остановить.
Только закончили с этим ЧП, как ровно та же ситуация возникла у деревни Копцево. Здесь пожарные действовали по-другому – запустили встречный огонь, что в итоге и помогло.
Кстати, спасло дома и то, что в обоих случаях рядом были места для забора воды: в первом случае пожарные воспользовались водонапорной башней, которая оборудована техников специально для таких случаев, во втором воду брали в реке Алешня, к которой есть нормальный подъезд.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU