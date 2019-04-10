2019-04-10T15:38:54+03:00
Здоровье

Клещи начали атаковать рязанцев

Медики зафиксировали уже несколько случаев
Мария БЛИНОВА
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На минувшей неделе в регионе зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Мониторинг, кстати, специалисты ведут с середины марта, однако до первой недели апреля членистоногие вели себя скромно. Теперь, видимо, проголодались и жителям области стоит быть острожными – особенно когда распустится листва, в которой они и обитают.

Роспотребнадзор напоминает, что клещи обитают по всей области. Чаще всего на людей и животных они нападают в лесопарках, рощицах, в дачных поселках и, конечно, в лесах.

Если клещ все же присосался к вам или вашему питомцу, к медикам нужно обратиться как можно скорее: врачи его удалят и определят, что делать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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