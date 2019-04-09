Экс-депутат рязанского горсовета Вадим Денисов погиб, упав с лестницы

СЕГОДНЯ 20:06 2019-04-09T21:22:29+03:00

Вадим Денисов во время концерта с группой Feelin's.

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Днем 9 апреля в селе Выползово Спасского района погиб экс-депутат Рязанского городского совета 55-летний Вадим Денисов. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

По предварительным данным, произошел несчастный случай во время ремонтных работ. Бывший депутат погиб, неудачно упав с лестницы.

СПРАВКА «КП»

Денисов Вадим Витальевич родился 25 марта 1964 года.

В 2008 году был депутатом, первым заместителем главы муниципального образования, председателя Рязанского городского Совета.

В последующие годы был заместителем директора страхового акционерного общества «ВСК» и руководителем группы продаж в ООО «Терра».

ИСТОЧНИК KP.RU