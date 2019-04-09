Рязанец на иномарке не пропустил астраханский автобус и попал в больницу

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-09T11:34:36+03:00

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8 апреля около 21.15 в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась на 209 км дороги Р-22 «Каспий».

53-летний житель Михайлова на Hyundai Solaris, по предварительным данным, начал разворачиваться, но не убедился в безопасности – в итоге его сбил автобус Setra, ехавший попутно в Астрахань. Водитель легковушки отправлен в больницу.

Это единственное ДТП с пострадавшим, произошедшее в регионе за минувшие сутки. Помимо этого случилось 18 аварий, в которых повреждены автомобили. Инспекторы выявили почти 7700 нарушений ПДД, поймали 8 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU