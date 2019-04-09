Во дворе рязанца нашли закопанным наган 1917 года
О тайнике рассказала его жена после очередной ссоры
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Житель Александро-Невского района припрятал во дворе своего дома револьвер системы «Наган» 1917 года выпуска. Он нашел легендарное оружие, когда выкапывал картошку, очистил, смазал моторным маслом, положил в полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и закопал возле беседки.
В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что правоохранительным органам обо всем рассказала супруга мужчины после очередной ссоры с ним.
С учетом признания вины и наличия двух малолетних детей подсудимого по статье «Хранение оружия» приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU