Рязанский дзюдоист завоевал «серебро» на турнире серии Гран-при в Турции
В ходе финальной схватки Михаил Пуляев допустил единственную ошибку
Андрей Попов (слева) вырастил не одного борца мирового класса.Фото: Павел АВЕРИН
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7 апреля на татами "Antalya Arena Spor Salonu" в Турции завершился турнир серии Гран-при по дзюдо. В нем приняли участие почти 500 дзюдоистов из 75 стран мира, в том числе 22 из России. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.
По его итогам заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев завоевал серебряную награду турнира в весовой категории до 66 кг. В решающем поединке с атлетом из Молдавии в дополнительном периоде рязанец допустил ошибку. Успех воспитанника делит заслуженный тренер России Андрей Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU