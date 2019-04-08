Рязанский дзюдоист завоевал «серебро» на турнире серии Гран-при в Турции

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-08T17:32:57+03:00

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7 апреля на татами "Antalya Arena Spor Salonu" в Турции завершился турнир серии Гран-при по дзюдо. В нем приняли участие почти 500 дзюдоистов из 75 стран мира, в том числе 22 из России. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

По его итогам заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев завоевал серебряную награду турнира в весовой категории до 66 кг. В решающем поединке с атлетом из Молдавии в дополнительном периоде рязанец допустил ошибку. Успех воспитанника делит заслуженный тренер России Андрей Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU