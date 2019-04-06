Из Рязани в Узбекистан отправят экспедицию по есенинским местам

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-06T17:05:10+03:00

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В мае 2019 года из Рязани в Ташкент отправится экспедиция, которая посетит все места в Узбекистане, где бывал Сергей Есенин, встретится с местными деятелями культуры, постарается укрепить культурные и туристические связи, окажет помощь местному музею Есенина, существующему с 1981 года.

Идея поездки принадлежит Зулайхо Кадировой, руководителю узбекской национально-культурной автономии в Рязани. Ее поддержало региональное министерство культуры.

– Это будет проявление общественной дипломатии на уровне регионов, – уверена профессор РГУ имени Есенина Ольга Воронова.

Знаменитый поэт, родившийся на рязанской земле, побывал в Средней Азии в мае-июне 1921 года. В Ташкенте он выступал в публичной библиотеке, встречался с писателями, ездил на поезде по разным городам тогдашнего Туркестана. Позднее в Ташкенте много лет работала в газете «Заря Востока» его дочь Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU