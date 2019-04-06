В Рязанской области на неделю изменилось расписание электричек

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-06T16:05:07+03:00

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В ближайшие 7 дней постоянным пассажирам рязанских пригородных электричек стоит обратить внимание, не меняется ли время отправления их поездов.

В нашей части Московской железной дороги с 6 по 12 апреля внесены изменения в расписание поездов на направлениях Рязань-1 – Рыбное, Рязань-1 – Голутвин, Рязань-1 – Гавердово, Рязань-1 – Дивово, Рязань-1 – Перевлес, Перевлес – Ясаково, Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Шилово и Рязань-1 – Лесок. Причина – масштабный ремонт железнодорожных путей.

Часть рейсов совсем отменена. Задержки прибытия остальных будут связаны с тем, что они будут выполняться по одному из путей во время ремонта второго: электрички будут пропускать друг друга на перегонах, останавливаясь на станциях.

ИСТОЧНИК KP.RU