В Рязани проходят театральные «Губернские подмостки»

СЕГОДНЯ 20:56 2019-04-05T20:56:13+03:00

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В Рязанской области начался XVII региональный фестиваль любительских театров «Губернские подмостки». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Десять ведущих народных любительских художественных коллективов покажут свои постановки на пяти сценических площадках: в областном научно-методическом центре народного творчества, рязанском дворце культуры «Приокский» и Дворце молодежи, Социально-культурном центре Рыбного, Дворце культуры им. В.И. Ленина (г.Скопин).

Работы самодеятельных режиссеров, актеров, художников сцены и костюма оценит жюри, в состав которого входят ведущие специалисты в области актерского мастерства, сценографии и режиссуры. В рамках фестиваля состоятся театральные капустники и премьеры, мастер-классы, тренинги, будут работать творческие лаборатории.

Закрытие «Губернских подмостков» состоится 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU