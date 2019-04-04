2019-04-04T16:59:52+03:00
Происшествия

Рязанская школа скрыла от полиции инцидент с шокером и перцовым баллончиком

По результатам проверки прокуратура внесла представление на имя и.о. директора
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура завершила проверку после инцидента в школе №3 города Сасово. Там 18 марта один из учеников ударил другого электрошокером и брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

- В результате возникла угроза безопасности здоровья учащихся и сотрудников образовательного учреждения. В медицинский пункт школы стали обращались дети, жалуясь на покраснения частей кожи, которые были отправлены домой, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ревизия показала, что руководство учреждения не сообщило о случившемся в правоохранительные органы – только в городское управление образования. Кроме того, конфликты между учениками возникали и ранее, однако действенных мер по их урегулированию в школе не предприняли.

Проверяющие сделали вывод о неэффективной профилактической работе, недостаточной психологической и педагогической помощи, внесли на имя и.о. директора представление об устранении нарушений законодательства об образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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