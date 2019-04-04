2019-04-04T17:10:40+03:00
Происшествия

Огонь, пришедший cо стороны Мордовии, уничтожил дома в рязанской деревне

Из-за пала сухой травы в Кадомском районе уничтожено четыре дома
Константин МОГИЛИН
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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Из-за пала сухой травы в деревне Заулки Кадомского района сгорели четыре дома. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По рассказам очевидцев, огонь пришел со стороны Мордовии. До границы с республикой всего один километр. В Кущапинском сельском поселении «Комсомолке» сообщили, что как только поступила информация о пожаре, глава поселения сразу же направилась на место ЧП:

- Связь в этой деревне не работает, поэтому информации практически никакой нет, — отметила специалист сельской администрации.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту «КП» сообщили, что информация о возгорании из-за пала сухой травы, предварительно не подтвердилось. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 12.48. На месте работало 7 единиц техники и 19 человек личного состава.

Известно, что из сгоревших построек две были заброшены, один дом жилой и дача.

Фото: издательство «Пресса».

Фото: издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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