На рязанский регион идет дождь с порывистым ветром – и это на несколько дней
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупреждает водителей и всех рязанцев о скором ухудшении погоды.
Как сообщает 4 апреля пресс-служба компании, по информации Гидрометцентра в ближайшие сутки в ряде регионов ожидается ухудшение погоды. Это коснется Рязанской, Тамбовской, Воронежской и северную часть Волгоградской области.
– В этих регионах пройдут сильные дожди и мокрый снег, ветер усилится до 18м/с. Такая погода может сохраниться в течение следующих трех дней, – уточняют дорожники.
На трассах, подведомственных этому управлению дорог, круглосуточно дежурит техника. Тем не менее, дорожники призывают автомобилистов быть осторожными, избегать резких маневров и выбирать соответствующую погоде скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU