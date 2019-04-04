На рязанский регион идет дождь с порывистым ветром – и это на несколько дней

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-04T09:27:05+03:00

Обещают еще и мокрый снег

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ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупреждает водителей и всех рязанцев о скором ухудшении погоды.

Как сообщает 4 апреля пресс-служба компании, по информации Гидрометцентра в ближайшие сутки в ряде регионов ожидается ухудшение погоды. Это коснется Рязанской, Тамбовской, Воронежской и северную часть Волгоградской области.

– В этих регионах пройдут сильные дожди и мокрый снег, ветер усилится до 18м/с. Такая погода может сохраниться в течение следующих трех дней, – уточняют дорожники.

На трассах, подведомственных этому управлению дорог, круглосуточно дежурит техника. Тем не менее, дорожники призывают автомобилистов быть осторожными, избегать резких маневров и выбирать соответствующую погоде скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU