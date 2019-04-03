Ночью в Рязанской области ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-03T16:56:29+03:00

Зима, похоже, оказалась крепче, чем мы рассчитывали

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 апреля.

По информации синоптиков, в четверг нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет дождь – но небольшой. Ветер будет дуть северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем столбики термометров не выйдут за пределы +4...+9°С.

Кстати, до окончания 3 апреля в регионе местами будет порывистый северо-восточный ветер – скорость до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU