Ночью в Рязанской области ожидаются заморозки
Зима, похоже, оказалась крепче, чем мы рассчитывали
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 апреля.
По информации синоптиков, в четверг нас ждет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет дождь – но небольшой. Ветер будет дуть северо-восточный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем столбики термометров не выйдут за пределы +4...+9°С.
Кстати, до окончания 3 апреля в регионе местами будет порывистый северо-восточный ветер – скорость до 17 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU