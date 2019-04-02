Покрытие двух новых площадок во дворах Рязани уже пошло волнами

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-02T16:42:36+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта проверили в Рязани детскую и спортивную площадки во дворе домов 32 и 34 на улице Новоселов.

Приехали они сюда из-за жалоб жильцов. Год назад люди откликнулись на призыв властей вступить в программу «Формирование комфортной городской среды», по которой сами выбирали нужный им объект. Обитатели этих двух многоэтажек решили, что им более всего нужна детская и спортивная площадки. А затем оплатили 10% их стоимости, остальное – государство. Вся сумма составила почти 19 миллионов рублей, десятую часть которой внесли жильцы.

Возводили оба объекта на стыке осени и зимы. Результат погоды и скорости работ всплыл со сходом снега: ударопоглощающее покрытие пошло волнами, забор местами уже покрылся ржавчиной, на брусчатке – трещины и проломы, из клумбы вылезают куски арматуры, а бетонный фундамент ограждения возвышается над грунтом – на бегу ребенок запросто споткнется и упадет. Кроме того, по всему периметру двора до сих пор валяется строительный мусор.

Теперь общественники отправили обращение в горадминистрацию, в котором просят исправить недочеты.

Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Фото: Пресс-служба регионального отделения ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU