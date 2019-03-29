Рязанцам показали, как рисовать эпоксидной смолой, песком и ракушками

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-29T19:24:12+03:00

Художник и его картины в арт-галерее «Палитра» на Первомайском проспекте Фото: Владимир ФРОЛОВ

Художник Евгения Курочко открыла на Первомайском проспекте выставку своих необычных картин и проводит мастер-классы

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В арт-галерее «Палитра» с 29 марта работает необычная выставка рязанского художника Евгении Курочко. Она специализируется на создании картин... из прозрачной эпоксидной смолы.

– При первом взгляде кажется, что живопись покрыта слюдой, – замечает директор «Палитры» Михаил Антонов, – но это просто новый для нас материал. Раньше он был только импортным, и следовательно, жутко дорогим. Теперь его производство наладили в России. Наверное, теперь его станут использовать чаще.

В эпоксидную смолу автор добавляет краски, песок, камешки, ракушки. Большинство картин – о море. Она не скрывает, что давно мечтает жить на морском побережье. Но пока работать приходится в нашем городе, и Евгения проводит мастер-классы, чтобы научить своему мастерству всех желающих.

Вход на выставку в «Палитре» (Первомайский проспект, 9) свободный, с 10.00 до 20.00 ежедневно.

На «эпоксидной» выставке есть и рельефные блюда, и расписанная мебельФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU