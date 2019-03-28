Уровень воды в Оке в районе Рязани повысился на четыре сантиметра
Главное управление МЧС по Рязанской области, со ссылкой на региональный гидрометцентр, опубликовало данные о прохождении паводка. Вечером 28 марта (четверг) уровень воды в Оке повысился на четыре сантиметра и составил 116 сантиметров ниже нулевой отметки. На реке наблюдается редкий ледоход.
Обратные тенденции фиксируются ниже по течению. В Половском (Спасский район) уровень воды в Оке понизился на семь сантиметров – уровень составляет 195 сантиметров. В районе Старой Рязани уровень воды в Оке понизился на 10 сантиметров – уровень составляет 73 сантиметра.
В черте Касимова уровень воды повысился на 10 сантиметров и составляет 69 сантиметров, но здесь Ока еще не освободилась ото льда. В Елатьме также зафиксирован небольшой подъем – 7 сантиметров (общий уровень – 17 сантиметров от нулевой отметки).
В райцентре Кадом уровень Мокши повысился на семь сантиметров и составил 232 сантиметра. Река еще не освободилась ото льда. Наблюдаются закраины, лед потемнел.
Уровень воды в реке Ранова у села Троица повысился на пять сантиметров и составляет 3 метра 30 сантиметров от нулевой отметки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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