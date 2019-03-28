Рязанская область может получить федеральные деньги на очистные сооружения
Министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов принял участие в X международном форуме «Экология», сообщает пресс-служба регионального правительства.
При обсуждении госпрограмм сохранения водных ресурсов России он предложил увеличить число участников федерального проекта «Оздоровление Волги». По словам рязанского министра, в проект нужно включить и те регионы страны, что расположены в бассейне Волги. В числе таких областей – Рязанская.
Улучшать состояние самой длинной реки в Европе хотят за счет строительства и реконструкции очистных сооружений – это снизит долю загрязненных сточных вод. Делать это нужно и на притоках, пополняющих ее водой. Кстати, из почти трех сотен притоков Волги Ока на втором месте по объему бассейна.
Предложение рязанца поддержали представители Калужской и Тульской областей, организаторы форума. Но главное – инициативу одобрил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.
ИСТОЧНИК KP.RU