Рязанская область может получить федеральные деньги на очистные сооружения

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-28T13:43:14+03:00

Пока средства выделяют на улучшение воды в Волге, но Ока – второй по величине ее приток

Изменить размер текста: A A

Министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов принял участие в X международном форуме «Экология», сообщает пресс-служба регионального правительства.

При обсуждении госпрограмм сохранения водных ресурсов России он предложил увеличить число участников федерального проекта «Оздоровление Волги». По словам рязанского министра, в проект нужно включить и те регионы страны, что расположены в бассейне Волги. В числе таких областей – Рязанская.

Улучшать состояние самой длинной реки в Европе хотят за счет строительства и реконструкции очистных сооружений – это снизит долю загрязненных сточных вод. Делать это нужно и на притоках, пополняющих ее водой. Кстати, из почти трех сотен притоков Волги Ока на втором месте по объему бассейна.

Предложение рязанца поддержали представители Калужской и Тульской областей, организаторы форума. Но главное – инициативу одобрил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

ИСТОЧНИК KP.RU