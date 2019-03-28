В Рязанской области построят станции по заправке транспорта природным газом

СЕГОДНЯ 09:01 2019-03-28T09:01:28+03:00

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Областные власти рассматривают возможность строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее – АГНКС) в Шацком районе, сообщает пресс-служба рязанского минтранса. Кроме того, по данным ведомства, уже есть площадки для строительства АГНКС в Кораблинском, Скопинском, Сасовском, Михайловском, Рыбновском, Пронском районах и Рязани. В Милославском районе есть площадка для строительства комплекса для производства сжиженного природного газа.

Отметим, что в настоящее время на компримированном природном газе в Рязанской области эксплуатируются около 1015 автомобилей. Есть восемь сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию автотранспортной техники на газомоторном топливе. Имеется пункт освидетельствования газовых баллонов в Касимове, действуют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Из них – шесть в Рязани, одна в Касимове и одна в Ряжске.

В марте этого года ввели в эксплуатацию многотопливную заправку ЭКОГАЗ в Рязани, которая имеет восемь постов для заправки метаном. Кроме того, используются передвижные автомобильные газовые заправочные станции (ПАГЗ), для заправки техники, работающих на компримированном газе в Кораблинском и Пронском районах.

СПРАВКА «КП»

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) предназначена для заправки газомоторного транспорта природным газом (метаном).

ИСТОЧНИК KP.RU