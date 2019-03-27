Рязань стала партнером с другим областным центром России – Калугой

27 Март 20:26 2019-03-27T20:26:11+03:00

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Два подмосковных областных центра – Рязань и Калуга – 27 марта подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Документами обменялись глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская. Первый вопрос, над которым они договорились работать совместно – разработка и введение новых правил благоустройства двух городов.

– Этот опыт очень интересен нашим калужским коллегам. Мы ждем калужскую делегацию у себя в городе Рязани для обмена опытом, – заверила Юлия Рокотянская.

Местные журналисты отметили, что во время церемонии на столе в калужском муниципалитете стоял маленький триколор, ошибочно перевернутый на 180 градусов (с красной полосой вверху).

В истории Рязань и Калугу объединяет ученый-теоретик Константин Циолковский. Также родом из Калуги нынешний рязанский губернатор Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU