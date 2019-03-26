В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-26T17:38:43+03:00

Более ста спортсменов боролись за призовой фонд в 400 тысяч рублей

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В минувшие выходные в Рязани состоялся открытый турнир на Кубок Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки по бодибилдингу и фитнес-бикини. На сцену дворца культуры Рязанского государственного агротехнологического университета поднялись более ста атлетов из многих регионов страны.

Президент федерации бодибилдинга Рязанской области Алексей Шаев рассказал о том, что поскольку популярность бодибилдинга в регионе растет, как и число желающих поучаствовать в турнире, было принято решение о некоторых нововведениях:

- Впервые в этом году спортсменов оценивали открыто - зрители сразу видели, какие баллы выставляет судейская коллегия каждому из атлетов. Также публике представили две новых соревновательных категории: бодибилдинг среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и Classic Physique для спортсменов с более внушительной мускулатурой, чем у представителей категории Men’s Physique, но и не с такой объемной, как у классических бодибилдеров. Судьи же в первую очередь обращали внимание на форму и рельефность мышц атлетов.

А благодаря генеральному спонсору соревнований – холдингу VELLCOM group призовой фонд турнира в этом году увеличился до рекордных 400 тысяч рублей.

После упорных состязаний жюри определило победителей. Обладателями гран-при турнира стали Роман Артанов из Калуги и представительница Тулы Наталия Скичко. В категории Fit-model победу присудили Яне Ериной из Москвы. Среди спортсменок, выступавших в категории Bikini, удача улыбнулась гостье из Санкт-Петербурга Екатерине Бочкаревой и снова Наталье Скичко. В мужском бодибилдинге первые места заслуженно завоевали Андрей Семенов из Раменского (категория «Мастера»), уже упомянутый Роман Артанов (в весе до 90 килограммов) и Алексей Мись из Красногорска (более 90 килограммов). Победителем в новой номинации Men’s Classic Physique стал Роман Саунин из Раменского. Рязанца Евгения Милешкина, занявшего третье место, отметил генеральный спонсор турнира. Холдинг VELLCOM group вручил спортсмену сертификат на сумму 300 тысяч рублей на покупку квартиры в доме на улице Ленинского комсомола.

Один из призеров получил сертификат на сумму 300 тысяч рублей на покупку недвижимости

Победителей выбрали в упорной борьбе.

Число участников турнира растет с каждым годом.

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ИСТОЧНИК KP.RU