Рязанским МУПам придется поменять подход к благоустройству после разрытий

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-26T09:01:32+03:00

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И.о главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил муниципальным предприятиям ответственнее подходить к восстановлению благоустройства в местах работ. На совещании 25 марта из его уст прозвучало следующее:

- Часто коммунальщики вскрывают и тротуары, и проезжую часть, после чего не восстанавливают как следует эти участки. Это не только выглядит плохо, но и доставляет неудобства жителям.

Управленец призвал «кардинально менять этот подход» в пользу качественного благоустройства и «при необходимости привлекать опытных подрядчиков».

Также на совещании речь зашла о ямочном ремонте дорог. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, литой асфальтобетонной смесью на минувшей неделе «латали» 15 участков на площади 500 квадратных метров. Когда погода улучшится, те же работы будут проводить с помощью горячего асфальтобетона.

ИСТОЧНИК KP.RU