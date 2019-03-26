Рязанским МУПам придется поменять подход к благоустройству после разрытий
И.о главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил муниципальным предприятиям ответственнее подходить к восстановлению благоустройства в местах работ. На совещании 25 марта из его уст прозвучало следующее:
- Часто коммунальщики вскрывают и тротуары, и проезжую часть, после чего не восстанавливают как следует эти участки. Это не только выглядит плохо, но и доставляет неудобства жителям.
Управленец призвал «кардинально менять этот подход» в пользу качественного благоустройства и «при необходимости привлекать опытных подрядчиков».
Также на совещании речь зашла о ямочном ремонте дорог. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, литой асфальтобетонной смесью на минувшей неделе «латали» 15 участков на площади 500 квадратных метров. Когда погода улучшится, те же работы будут проводить с помощью горячего асфальтобетона.
ИСТОЧНИК KP.RU