2019-03-26T08:25:49+03:00
Здоровье

Минздрав разыгрывает для рязанцев УЗИ брюшной полости

Министерство здравоохранения продолжает акцию «Хочу к врачу»
Александр РАДЫГИН
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Министерство здравоохранения запустило конкурс объявил о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте». За репост и сообщение «Хочу к врачу» победителя ожидает бесплатное УЗИ брюшной полости в областной больнице имени Семашко.

Чиновники рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости в случае, если у человека наблюдаются следующие симптомы:

- тяжесть в желудке после еды;

- тяжесть в правом подреберье;

- боль в области живота (особенно в верхнем отделе);

- резкие боли в нижней области живота;

- горечь во рту.

Подготовка к процедуре УЗИ:

- два-три дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, алкоголь;

- исследование проводится строго натощак (как минимум через шесть, а лучше – через 12 часов после приема пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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