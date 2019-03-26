Минздрав разыгрывает для рязанцев УЗИ брюшной полости
Министерство здравоохранения запустило конкурс объявил о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте». За репост и сообщение «Хочу к врачу» победителя ожидает бесплатное УЗИ брюшной полости в областной больнице имени Семашко.
Чиновники рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости в случае, если у человека наблюдаются следующие симптомы:
- тяжесть в желудке после еды;
- тяжесть в правом подреберье;
- боль в области живота (особенно в верхнем отделе);
- резкие боли в нижней области живота;
- горечь во рту.
Подготовка к процедуре УЗИ:
- два-три дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, алкоголь;
- исследование проводится строго натощак (как минимум через шесть, а лучше – через 12 часов после приема пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU