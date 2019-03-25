Одна сатана: в Рязани поймали супругов-закладчиков

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-25T16:19:39+03:00

Часть контейнеров с синтетическими наркотиками они разложили, остальная партия хранилась в квартире

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В Рязани молодая семейная пара занималась распространением наркотиков через закладки, сообщает пресс-служба областного УМВД. 22-летнего горожанина и его 27-летнюю жену полицейские задержали с участием ФСБ, обратив внимание на типичную для такого криминального «ремесла» активность в интернете.

В квартире, где проживали супруги, было множество контейнеров с порошкообразным веществом, электронные весы, упаковочный материал… Эксперты установили, что изъятые вещества – это более 200 граммов синтетических наркотиков.

Уточняется, что подозреваемые успели разложить свертки общей массой около 40 граммов в 8 тайников на 4 улицах Рязани. Против них возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU