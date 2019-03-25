2019-03-25T12:17:11+03:00
Политика

Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства

Депутаты внесли в него корректировки на заседании комитета по ЖКХ
Иван АНТОНОВ
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Депутаты внесли поправки в проект Правил благоустройства Рязани.Депутаты внесли поправки в проект Правил благоустройства Рязани.Фото: Павел АВЕРИН
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25 марта на заседании комитета по ЖКХ Рязанской гордумы был рассмотрен проект принципиально новых Правил благоустройства. В нем установлено само понятие «прилегающая территория» и установлены следующие границы:

- индивидуальные жилые дома, садовые дома, некапитальные строения — 5 метров от границ участка;

- социальные объекты — 10 метров;

- многоквартирные жилые дома — 15 метров;

- иные здания, строения и сооружения — 20 метров.

Первоначально эти расстояния были больше, депутаты гордумы их уменьшили. При этом в проекте прописано, что «ответственный за эксплуатацию здания… обязан принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий». Начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин, отвечая на вопрос одного из депутатов, подчеркнул, что изменения автоматически не приведут к повышению платы за содержание жилья.

Депутат Олег Шишов иронично заметил:

- Если совершить краткий экскурс в историю, мы можем увидеть, что депутаты раз в полгода вносят какие-либо изменения в процедуру благоустройства Рязани.

И.о. главы горадминистрации Игорь Ковалев, курирующий эту сферу, подчеркнул, что сегодняшние Правила благоустройства города принципиально важны, и принимаются в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Проект будет вынесен на заседание городской думы, которое состоится 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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