Гордума Рязани рассмотрит проект новых Правил благоустройства
25 марта на заседании комитета по ЖКХ Рязанской гордумы был рассмотрен проект принципиально новых Правил благоустройства. В нем установлено само понятие «прилегающая территория» и установлены следующие границы:
- индивидуальные жилые дома, садовые дома, некапитальные строения — 5 метров от границ участка;
- социальные объекты — 10 метров;
- многоквартирные жилые дома — 15 метров;
- иные здания, строения и сооружения — 20 метров.
Первоначально эти расстояния были больше, депутаты гордумы их уменьшили. При этом в проекте прописано, что «ответственный за эксплуатацию здания… обязан принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий». Начальник управления благоустройства города Вячеслав Несин, отвечая на вопрос одного из депутатов, подчеркнул, что изменения автоматически не приведут к повышению платы за содержание жилья.
Депутат Олег Шишов иронично заметил:
- Если совершить краткий экскурс в историю, мы можем увидеть, что депутаты раз в полгода вносят какие-либо изменения в процедуру благоустройства Рязани.
И.о. главы горадминистрации Игорь Ковалев, курирующий эту сферу, подчеркнул, что сегодняшние Правила благоустройства города принципиально важны, и принимаются в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.
Проект будет вынесен на заседание городской думы, которое состоится 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU