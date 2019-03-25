Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области
Министерство природопользования Рязанской области установило сроки весенней охоты на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации минприроды, 6 по15 апреля охотиться на водоплавающую и боровую дичь разрешается в лесах следующих районах:
Захаровский район;
Кораблинский район;
Михайловский район;
Милославский район;
Пронский район;
Путятинский район;
Ряжский район;
Скопинский район;
Сапожковский район;
Сараевский район;
Старожиловский район;
Ухоловский район;
Александро-Невский район;
Шацкий район.
С 13 по 22 апреля охотиться на водоплавающую и боровую дичь разрешается в лесах следующих районах:
Ермишинский район;
Касимовский район;
Клепиковский район;
Кадомский район;
Пителинский район;
Рыбновский район;
Рязанский район;
Спасский район;
Сасовский район;
Чучковский район.
Кроме того, чиновники минприроды опубликовали ограничения и запреты весенней охоты на территории Рязанской области.
Итак, во время весенней охоты в лесах региона запрещается:
- использовать любые плавательные средства для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи;
- применять любые самоловы и световые устройства, электронные устройства, имитирующих звуки, издаваемые животными и иными животными;
- применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы огнестрельного комбинированного оружия, а также, применять гладкоствольное оружие снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
- охотиться на вальдшнепа на утренней тяге, охотиться с подходом, за исключением охоты на глухаря на току, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи;
- охотиться на гусей в период весенней охоты на реках, озерах и водохранилищах, на островах рек, озер и водохранилищ, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Ока, Цна, Мокша и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.
ИСТОЧНИК KP.RU