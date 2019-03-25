Стали известны сроки весенней охоты в лесах Рязанской области

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-25T11:41:18+03:00

Кроме того, министерство природопользования опубликовало для охотников ограничения и запреты

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Министерство природопользования Рязанской области установило сроки весенней охоты на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации минприроды, 6 по15 апреля охотиться на водоплавающую и боровую дичь разрешается в лесах следующих районах:

Захаровский район;

Кораблинский район;

Михайловский район;

Милославский район;

Пронский район;

Путятинский район;

Ряжский район;

Скопинский район;

Сапожковский район;

Сараевский район;

Старожиловский район;

Ухоловский район;

Александро-Невский район;

Шацкий район.

С 13 по 22 апреля охотиться на водоплавающую и боровую дичь разрешается в лесах следующих районах:

Ермишинский район;

Касимовский район;

Клепиковский район;

Кадомский район;

Пителинский район;

Рыбновский район;

Рязанский район;

Спасский район;

Сасовский район;

Чучковский район.

Кроме того, чиновники минприроды опубликовали ограничения и запреты весенней охоты на территории Рязанской области.

Итак, во время весенней охоты в лесах региона запрещается:

- использовать любые плавательные средства для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи;

- применять любые самоловы и световые устройства, электронные устройства, имитирующих звуки, издаваемые животными и иными животными;

- применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы огнестрельного комбинированного оружия, а также, применять гладкоствольное оружие снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;

- охотиться на вальдшнепа на утренней тяге, охотиться с подходом, за исключением охоты на глухаря на току, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи;

- охотиться на гусей в период весенней охоты на реках, озерах и водохранилищах, на островах рек, озер и водохранилищ, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Ока, Цна, Мокша и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.

ИСТОЧНИК KP.RU