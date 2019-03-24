В рязанской Горроще обваливается стена пятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-24T12:00:40+03:00

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Со здания общежития в Горроще начала обваливаться стена, сообщается в группе «Типичная Рязань».

«На улице Островского, 40 корпус 1 рушится стена. Хорошо, что в этот момент никто рядом не проходил», — говорится в сообщении.

Отметим, что указанный дом уже не в первый раз появляется в новостях рязанских СМИ. Так, зимой 2017 года все стены квартир и комнат общежития покрылись плесенью. Причина — сильный пар из подвала. Жители дома вынуждены были спать зимой при открытых окнах.

НАША СПРАВКА

Пятиэтажный дом на улице Островского, 40 корпус 1 в Рязани построили в 1967 году.

Дом находится в ведении управляющей компании «Городская Роща».

ИСТОЧНИК KP.RU