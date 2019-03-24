В рязанской Горроще обваливается стена пятиэтажного дома
Со здания общежития в Горроще начала обваливаться стена, сообщается в группе «Типичная Рязань».
«На улице Островского, 40 корпус 1 рушится стена. Хорошо, что в этот момент никто рядом не проходил», — говорится в сообщении.
Отметим, что указанный дом уже не в первый раз появляется в новостях рязанских СМИ. Так, зимой 2017 года все стены квартир и комнат общежития покрылись плесенью. Причина — сильный пар из подвала. Жители дома вынуждены были спать зимой при открытых окнах.
НАША СПРАВКА
Пятиэтажный дом на улице Островского, 40 корпус 1 в Рязани построили в 1967 году.
Дом находится в ведении управляющей компании «Городская Роща».
ИСТОЧНИК KP.RU