На криминальные деньги экс-директор «Рязанской автоколонны №1310» устроил корпоратив
Дело рассматривается в Октябрьском районном суде
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Октябрьский районный суд, как сообщает его пресс-служба, рассматривает дело бывшего директора МУП «Рязанская автоколонна №1310» Александра Быкова. Он, напомним, подозревается в растрате вверенных ему 94 тысяч рублей.
В материалах дела сказано, что Быков часть денег потратил на новогодний корпоратив, а часть – передал сотрудникам на оплату штрафа и возмещение расходов на командировку.
Указанную сумму руководитель получил в бухгалтерии, заключив три фиктивных договора на ремонтные работы на территории предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU