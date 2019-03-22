2019-03-22T15:40:50+03:00
Происшествия

На криминальные деньги экс-директор «Рязанской автоколонны №1310» устроил корпоратив

Дело рассматривается в Октябрьском районном суде
Антон КОНОВАЛОВ
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Октябрьский районный суд, как сообщает его пресс-служба, рассматривает дело бывшего директора МУП «Рязанская автоколонна №1310» Александра Быкова. Он, напомним, подозревается в растрате вверенных ему 94 тысяч рублей.

В материалах дела сказано, что Быков часть денег потратил на новогодний корпоратив, а часть – передал сотрудникам на оплату штрафа и возмещение расходов на командировку.

Указанную сумму руководитель получил в бухгалтерии, заключив три фиктивных договора на ремонтные работы на территории предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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