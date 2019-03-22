На рынке «Первомайский» в Рязани обнаружили санкционный сыр

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-22T12:31:45+03:00

Предпринимателя, торговавшего продукцией из Германии, оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Транспортная прокуратура вместе с инспекторами Россельхознадзора проверили рязанский сельскохозяйственный рынок «Первомайский» и обнаружили санкционную продукцию.

Проверка установила, что один из предпринимателей продавал:

- cыр Dorblu wheel 50% Classic из Германии со сроком годности до 3 апреля 2019 года. Общий вес сыра — 3,9 кг;

- cыр Dorblu Royal Blue из Германии. Дата изготовления и срок годности на маркировке отсутствуют. Общий вес продукции — 2,3 кг.

Предприниматель не смог во время проверки предоставить товарные транспортные накладные, а также документы, подтверждающие ее качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU