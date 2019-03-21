С четверга проехать в транспорте со скидкой может любой рязанец

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-21T17:12:05+03:00

В нашем городе такой вариант опробуют впервые в стране

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В четверг, 21 марта, оператор УмКА вместе с платежной системой Visa запустил в нашем городе уникальную для пассажиров возможность сэкономить: при оплате проезда в общественном транспорте банковской картой именно Visa человек получит скидку. На билете будет обозначена стоимость в 23 рубля, однако с карты спишут 21 рубль.

Как пояснил «Комсомолке» специалист оператора УмКА, банковская карта при этом обязательно должна быть с функцией бесконтактного списания средств.

– Рязань – один из первых городов страны, где для оплаты проезда можно использовать банковскую карту. Однако такие акции c Visa не проводились еще нигде в России, – говорится в сообщении оператора.

Для оплаты нужно приложить карту Visa или устройство с поддержкой технологии NFC с функцией бесконтактной оплаты к терминалу кондуктора автобуса/троллейбуса или водителя маршрутки. Кстати, помимо скидки держатели карт Visa получат и кэшбэк от своего банка.

Иметь необходимое оборудование обязаны все перевозчики города – и муниципальные и частные.

За год число пассажиров, пользующихся бесконтактной банковской картой, увеличилось в 14 (!) раз. Сейчас, видимо, этот рост будет еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU