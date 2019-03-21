2019-03-21T12:21:41+03:00
Общество

На трассе в Рязанской области незаконно торговали домашним салом

На нарушителей составили протокол об административном правонарушении
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Клепиковского района.Фото: администрация Клепиковского района.
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20 марта административная комиссия Клепиковского района выехала на 172 километр автодороги МоскваКасимов (Ненашкинское сельское поселение), чтобы пресечь незаконную торговлю в неположенных местах. Об этом сообщает районная администрация.

В результате начальник общего отдела администрации Эдуард Субботкин составил на нескольких граждан протоколы за торговлю «домашним салом» и другой продукцией.

«Вынесены предписания на устранение правонарушений и их негативных последствий. С правонарушителями проведены профилактические беседы», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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