Смертность в Кадомском районе превысила рождаемость в три раза

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-19T17:46:04+03:00

Чаще всего жители района Рязанской области умирают от болезней систем кровообращения, старости и онкологии

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Численность населения Кадомского района по состоянию на 1 января 2019 года уменьшилась на сто человек, сообщает районная администрация со ссылкой на органы Госстатистики.

Отмечается, что общая смертность в районе остается достаточно высокой. В 2018 году умерло 153 жителя, а в 2017 году — 143 человека. Показатель увеличился на 7%. Смертность превышает рождаемость в три раза.

По структуре смертности на первом месте болезни системы кровообращения — 60 человек, на втором месте другие симптомы и старость — 37 человек, на третьем месте онкология — 19 человек. Среди умерших – 24 человека трудоспособного возраста. Материнская, перинатальная и младенческая смертность не зарегистрирована.

ИСТОЧНИК KP.RU