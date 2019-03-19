2019-03-19T17:50:41+03:00
Общество

Депутат предложил разорвать на рязанке одежду за изуродаванные ею авто

Так народный избранник отреагировал на новость о вандализме на улице Вишневой
Константин МОГИЛИН
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Депутат Рязанской городской Думы Денис Милюков эмоционально отреагировал на новость о женщине, нацарапавшей слово «хам» на припаркованных на улице Вишневой автомобилях. Комментируя соответствующую запись, он призвал пострадавших сначала обратиться в полицию, а в случае, если это не поможет, «отловить» возмутительницу спокойствия и «не бить, а просто так разорвать ей куртку, чтобы она годилась только на выброс».

При этом народный избранник использовал в отношении героини публикации нецензурное польское слово, самым мягким переводом которого является «проститутка».

Позже Милюков свой резкий комментарий удалил, но другие пользователи успели сделать скриншот. При этом депутат признал, что погорячился и разразился тирадой не как представитель партии, а как «автовладелец, который знает, сколько стоит покраска одной детали в автосервисе».

Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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