Полиция нашла бабулю, уродовавшую автомобили рязанцев

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-18T18:11:38+03:00

Пожилая дама оказалась довольно активна – в РОВД поступило уже 15 заявлений

Изменить размер текста: A A

Полицейские из Московского района Рязани установили, кто царапал машины, припаркованные на улице Вишневая, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За месяц в отделение поступило полтора десятка заявлений: автовладельцы, парковавшие машины рядом с одним многоэтажным домов, обнаруживали выцарапанную надпись «ХАМ».

Разбираясь на месте, оперативники нашли свидетелей и выяснили, что к происшедшему причастна 60-летняя женщина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Полицейские просят всех, кто пострадал от аналогичных действий, сообщить по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).

ИСТОЧНИК KP.RU