Полиция нашла бабулю, уродовавшую автомобили рязанцев
Пожилая дама оказалась довольно активна – в РОВД поступило уже 15 заявлений
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Полицейские из Московского района Рязани установили, кто царапал машины, припаркованные на улице Вишневая, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За месяц в отделение поступило полтора десятка заявлений: автовладельцы, парковавшие машины рядом с одним многоэтажным домов, обнаруживали выцарапанную надпись «ХАМ».
Разбираясь на месте, оперативники нашли свидетелей и выяснили, что к происшедшему причастна 60-летняя женщина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Полицейские просят всех, кто пострадал от аналогичных действий, сообщить по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).
ИСТОЧНИК KP.RU