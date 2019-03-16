В больнице №11 города Рязани умер двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-16T14:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

По факту смерти ребенка в одной из больниц областного центра следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ведомства. Следователям предстоит установить точную причину смерти малыша, а также все обстоятельства произошедшего.

Между тем, по данным ИА «МедиаРязань» со ссылкой на маму ребенка, все началось вечером 1 марта, когда у мальчика поднялась температура, он начал подкашливать. Утром следующего дня его на скорой увезли в 11-ю больницу. Там ребенка отправили в детское отделение реанимации и интенсивной терапии, ввели в состояние искусственной комы, поставили трубку для дыхания. Врачи озвучили диагноз — ларингит, стеноз гортани 2-3-й степени.

Через несколько дней, 6 марта, медики диагностировали двустороннюю пневмонию в тяжелой форме и вирусную инфекцию. Рано утром 7 марта мальчик скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU