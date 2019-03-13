2019-03-13T14:45:02+03:00
Здоровье

Врачи больницы №8 спасли от смерти пациентку с эндотоксическим шоком

Квалифицированные действия реанимационной бригады позволили успешно провести сложнейшую операцию
Александр РАДЫГИН
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Врачи рязанской больницы №8 провели сложную операцию пациентке с эндотоксическим шоком и тяжелой анемией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Накануне в стационар госпитализировали женщину с тяжелой анемией и симптомами эндотоксического шока. Это одно из самых тяжелых осложнений воспалительных заболеваний, которое чаще всего заканчивается смертью человека. Помимо этого, врачи диагностировали нарушение функционирования двух и более систем организма человека с признаками полиорганной дисфункции.

— Данное состояние было вызвано некротическими изменениями в атипично расположенной гигантской опухоли матки шеечной локализации, — отметил главный врач больницы Александр Миров. — Квалифицированные действия реанимационной бригады позволили избежать негативного развития ситуации и успешно провести сложную операцию.

В настоящее время самочувствие пациентки, по оценке врачей, хорошее, она проходит реабилитационное лечение и готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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