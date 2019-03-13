Под Рязанью остановили набитую наркотиками машину

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-13T09:31:17+03:00

Еще одного курьера задержали в областном центре, когда он собирался сделать большую закладку

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В Рыбновском районе полицейские остановили автомобиль Nissan Almera, в салоне которого было 810 граммов гашиша, 395 – амфетамина, 153 – мефедрона. За рулем был 31-летний житель Рязани, который, как сообщает пресс-служба областного УМВД, работал на нелегальный интернет-магазин.

Другого курьера, сбывавшего наркотики тем же каналом, отловили на Московском шоссе. 31-летний мужчина из Коломны приехал, чтобы сделать закладку с амфитамином массой 117 граммов под мостом через реку Павловка. В его квартире хранилось еще 678 граммов того же вещества, а также 111 граммов мефедрона.

Всего у задержанных изъяли свыше 2,2 килограмма запрещенных веществ. Против них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU