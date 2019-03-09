Пропавшую рязанскую бабушку нашли в московской больнице – подробности поисков

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-09T17:55:19+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал подробности поисков 75-летней Зои Горшковой. Напомним, Зоя Владимировна живет в Рязани – еще 3 марта она ушла на прогулку и исчезла.

5 числа активисты «Лизы Алерт» опубликовали сообщение в своей группе в соцсети ВКонтакте. Сами тем временем не прекращали поиски: отпрашивались с работы, оставались без обеда, но старались не терять ни минуты – расклеивали листовки, опрашивали прохожих, прочесывали улицы, снова и снова обзванивали больницы.

Опасность возрастала и из-за морозной погоды, и из-за того, что бабушка, вероятнее всего, дезориентирована. Или даже потеряла память.

Некоторые пользователи соцсетей при этом удивлялись, почему не указан район поиска: непонятно где именно пропала женщина. Однако такой подход – отнюдь не оплошность.

– Дезориентированный человек может находиться в любом районе города, тем более спустя пару дней. Указать район, значит не дать шанса обратить внимание на этого человека в другом районе: «Ах, я у дома видел, а пропал-то человек далеко, не он. Звонить не буду». Рязань можно обойти пешком из конца в конец за два часа. Если не ориентируясь в пространстве сесть в маршрутку, можно уехать в область и даже не в Рязанскую.... – ответили члены отряда пользователям соцсетей.

Как оказалось, расчет волонтеров оказался верным: 9 марта в отряд позвонила доктор одной из больниц Московской области. Зоя Горшкова попала именно туда. Укажи активисты район пропажи, неизвестно, как разнеслась бы ориентировка.

Сейчас с женщиной все хорошо. Волонтеры благодарят компании «Принт Экспресс» и «Альтернативные системы» – за помощь в распечатке ориентировок.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Рязань.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Рязань.

ИСТОЧНИК KP.RU