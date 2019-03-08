Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-08T12:55:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне женского праздника сотрудники транспортной полиции традиционно поздравляли представителей прекрасной половины человечества.

Два капитана вышли из отдела с охапкой тюльпанов и отправились на вокзал Рязань-2. Цветы получили и работники железной дороги (дежурная по вокзалу, оператор справочного бюро и проводник поезда), а также пассажиры, приехавшие к нам в Рязань с тамбовским поездом.

ИСТОЧНИК KP.RU