2019-03-08T12:55:44+03:00
Общество

Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале

Так полицейские поздравили женщин с наступающим Международным женским днем
Александр КАРАВАЕВ
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Как считают полицейские, 8 марта – хороший повод подарить дамам цветы. Фото: Александр Караваев.Как считают полицейские, 8 марта – хороший повод подарить дамам цветы. Фото: Александр Караваев.
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Накануне женского праздника сотрудники транспортной полиции традиционно поздравляли представителей прекрасной половины человечества.

Два капитана вышли из отдела с охапкой тюльпанов и отправились на вокзал Рязань-2. Цветы получили и работники железной дороги (дежурная по вокзалу, оператор справочного бюро и проводник поезда), а также пассажиры, приехавшие к нам в Рязань с тамбовским поездом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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