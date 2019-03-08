Рязанская транспортная полиция раздавала тюльпаны на вокзале
Так полицейские поздравили женщин с наступающим Международным женским днем
Как считают полицейские, 8 марта – хороший повод подарить дамам цветы. Фото: Александр Караваев.
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Накануне женского праздника сотрудники транспортной полиции традиционно поздравляли представителей прекрасной половины человечества.
Два капитана вышли из отдела с охапкой тюльпанов и отправились на вокзал Рязань-2. Цветы получили и работники железной дороги (дежурная по вокзалу, оператор справочного бюро и проводник поезда), а также пассажиры, приехавшие к нам в Рязань с тамбовским поездом.
ИСТОЧНИК KP.RU