2019-03-05T19:38:57+03:00
Звезды

Рязанская областная филармония отпраздновала 80-летие

17 лет своей истории культурное учреждение было «разжаловано» в концертно-эстрадное бюро
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Концертный и камерный залы филармонии расположены в соседних зданияхКонцертный и камерный залы филармонии расположены в соседних зданияхФото: Владимир ФРОЛОВ
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4 марта, в день своего 80-летия, Рязанская областная филармония пригласила зрителей на юбилейный вечерний концерт. Перед горожанами и приехавшими со всей России гостями выступили самые известные коллективы культурного учреждения – Рязанский русский народный хор, ансамбли народной и классической музыки, губернаторский симфонический оркестр.

Филармония в Рязани была впервые создана 4 марта 1939 года. Правда, через год, когда выяснилось, что собственного здания (за исключением деревянного летнего театра) у учреждения нет и не предвидится, его понизили в статусе до концертно-эстрадного бюро. Именно оно и занималось организацией выступлений артистов в годы войны – по 450-600 концертов в год. Только в 1956 году на улице Ленина был построен концертный зал, а в 1957 году бюро снова стало называться областной филармонией.

Сегодня это музыкальный центр культуры региона с двумя специализированными концертными залами, десятками постоянных коллективов и исполнителей, ведущий активную просветительскую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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