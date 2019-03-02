2019-03-02T21:19:26+03:00
Звезды

Рязанцы проголосовали за свои любимые книги

Жители региона любят Булгакова, Достоевского, Бунина, Теодора Драйзера и других писателей
Александр РАДЫГИН
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На кафедре абонемента информационно-просветительского центра имени Константина Паустовского прошла акция «Голосуй за любимую книгу!», сообщается на сайте рязанской областной библиотеки.

Во время голосования рязанцы выбрали 78 наименований любимых книг.

«Список получился разнообразным, поскольку наши читатели отдают предпочтение всем жанрам литературы», — говорится в сообщении.

Как отметили в «горьковке», бесспорными лидерами у рязанцев оказались книги четырех авторов:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;

«Братья Карамазовы» Федора Достоевского;

«Поющие в терновнике» Колин Маккалоу;

«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

В номинации «Русская классика» рязанцы отдали голоса за следующие произведения:

«Анна Каренина» Льва Толстого;

«Идиот» Федора Достоевского;

«Темные аллеи» Ивана Бунина;

«Лолита» Владимира Набокова.

В номинации «Современная российская литература» свои предпочтения рязанцы отдали следующим книгам:

«Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной;

«Лавр» Евгения Водолазкина;

«Обитель» Захара Прилепина;

«Синдром Петрушки» Дины Рубиной и другие.

Самыми популярными зарубежными произведениями стали:

«Муки и радости» Ирвинга Стоуна;

«Американская трагедия» Теодора Драйзера;

«Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса;

«Алхимик» Паоло Коэльо;

«Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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