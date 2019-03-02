Обход вокруг Сасова поведут через железную дорогу уже на следующей неделе
В Сасове продолжаются работы по отсыпке дороги и планировке откосов земляного полотна в направлении от села Саблино, сообщает пресс-служба регионального минтранса. У железнодорожных путей делают насыпь и послойное уплотнение ее подошвы пневмокатками.
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
«На следующей неделе планируется приступить к установлению опор путепровода через железную дорогу. Для этого обустраиваются технологические съезды», — говорится в сообщении.
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
По данным министерства, в настоящее время достигнуты предварительные договоренности с представителями ОАО «РЖД» о выделении технологических окон на время работ. В это же время ведутся подготовительные работы для забивки свай будущего моста через реку Сасовка. Все работы ведутся по графику и с учетом погодных условий.
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU