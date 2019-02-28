Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-28T15:15:15+03:00

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В Окском государственном заповеднике сотрудники питомника редких видов журавлей взялись за лопаты. И дело не только в угрозе обрушения конструкций – по этой причине снег здесь убирают регулярно, при необходимости прямо во время ночных снегопадов. Сейчас речь о том, что с приближением весны к беде могут привести обычные сугробы.

По словам научного сотрудника Татьяны Постельных, в конце зимы идет подготовка к сезону размножения журавлей. Световой день все длиннее, солнышко уже пригревает, в итоге птицы перестраиваются на весенний режим: начинают активнее охранять свою территорию.

Парами журавли находятся в вольерах, разделенных заборами. Когда снега много, они ходят уже по нему, то есть выше… и видят соседа, живущего через забор. А это ведь конкурент, который может претендовать на территорию обитателя конкретного вольера!

– Агрессия журавлей возрастает и может привести к дракам и серьезным травмам, – поясняет Татьяна Владимировна.

А потому, взяв лопаты, сотрудники прокапывают вдоль стен специальные траншеи. Журавли преспокойно гуляют уже по ним, увлекаются поисками чего-нибудь вкусненького в открывшейся местами земле и благополучно забывают о конкуренции.

Фото: Татьяна Постельных.

ИСТОЧНИК KP.RU