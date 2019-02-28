2019-02-28T15:15:15+03:00
Дом. Семья

Во избежание драк между журавлями в рязанском Окском заповеднике занялись уборкой снега

Приближение весны пробуждает в птицах желание бороться за территорию
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Татьяна Постельных.Фото: Татьяна Постельных.
Изменить размер текста:

В Окском государственном заповеднике сотрудники питомника редких видов журавлей взялись за лопаты. И дело не только в угрозе обрушения конструкций – по этой причине снег здесь убирают регулярно, при необходимости прямо во время ночных снегопадов. Сейчас речь о том, что с приближением весны к беде могут привести обычные сугробы.

По словам научного сотрудника Татьяны Постельных, в конце зимы идет подготовка к сезону размножения журавлей. Световой день все длиннее, солнышко уже пригревает, в итоге птицы перестраиваются на весенний режим: начинают активнее охранять свою территорию.

Парами журавли находятся в вольерах, разделенных заборами. Когда снега много, они ходят уже по нему, то есть выше… и видят соседа, живущего через забор. А это ведь конкурент, который может претендовать на территорию обитателя конкретного вольера!

– Агрессия журавлей возрастает и может привести к дракам и серьезным травмам, – поясняет Татьяна Владимировна.

А потому, взяв лопаты, сотрудники прокапывают вдоль стен специальные траншеи. Журавли преспокойно гуляют уже по ним, увлекаются поисками чего-нибудь вкусненького в открывшейся местами земле и благополучно забывают о конкуренции.

Фото: Татьяна Постельных.

Фото: Татьяна Постельных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найден руководитель банка, от краха которого пострадали сотни рязанцев
Ряжская больница нарушила сроки оплаты по госконтрактам на 2 млн рублей
Два молодых рязанца ответят за убийство на дне рождения друга
В конце 2019 года в рязанском ЦКПиО откроют колесо обозрения
В Рязани больше недели ищут пропавшего 28-летнего мужчину
Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Рязанец задолжал по кредитной карте огромную сумму, но теперь возвращать ее не обязан
Обновленный спортзал открыли в школе-интернате под Рязанью
В Рязанской области взорвался и загорелся газопровод
У рязанского губернатора снова появится первый зампред
В рязанском ЦПКиО проведут праздник «Прощай, Масленица»
Рязанские медики спасли мозг 70-летнего пациента с острым инсультом
В первый день весны в Рязанскую область придет метель