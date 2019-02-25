Пренебрегающего законом рязанского производителя колбас крупно оштрафовали

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-25T09:36:13+03:00

Даже после приостановления деятельности предписания Россельхознадзора исполнены не были

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Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Три крестьянина» на 300 тысяч рублей за «пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, чья проверка в отношении производителя колбасных изделий (а внимание уделялось именно переработке мяса) выявила нарушения, которые до сих пор не устранены.

Результатом предыдущей ревизии стало решение Рыбновского районного суда о приостановке деятельности предприятия, работающего в деревне Зеленинские Дворики, на 7 суток. Позже оказалось, что предписания ветинспекторов игнорируются. Это выразилось в повторных нарушениях технических регламентов – прежде всего, санитарного характера. Они касаются состояния отделки пола и потолка, отсутствия в помещениях моечной, умывальников, а также приборов для контроля микроклимата…

Все это побудило надзорный орган направить административный протокол в арбитраж, который 8 февраля вынес соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU