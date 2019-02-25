2019-02-25T09:36:13+03:00
Экономика

Пренебрегающего законом рязанского производителя колбас крупно оштрафовали

Даже после приостановления деятельности предписания Россельхознадзора исполнены не были
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Три крестьянина» на 300 тысяч рублей за «пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства». Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, чья проверка в отношении производителя колбасных изделий (а внимание уделялось именно переработке мяса) выявила нарушения, которые до сих пор не устранены.

Результатом предыдущей ревизии стало решение Рыбновского районного суда о приостановке деятельности предприятия, работающего в деревне Зеленинские Дворики, на 7 суток. Позже оказалось, что предписания ветинспекторов игнорируются. Это выразилось в повторных нарушениях технических регламентов – прежде всего, санитарного характера. Они касаются состояния отделки пола и потолка, отсутствия в помещениях моечной, умывальников, а также приборов для контроля микроклимата…

Все это побудило надзорный орган направить административный протокол в арбитраж, который 8 февраля вынес соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директора рязанской управляющей компании оштрафовали за плохую уборку снега и льда
На пожаре в Сасове погиб 50-летний рязанец
В понедельник днем в Рязанской области потеплеет до +3 градусов
После пожара в рязанской церкви рухнул купол
Воскресным утром в ДТП около рязанской деревни Полково пострадали люди
Инспекторы показали рязанским школьникам, как проходить проверку на алкотестере
В рязанском райцентре на пожаре пострадал человек
В Рязани проходит детский танцевальный фестиваль
Ночь на 24 февраля в Рязанской области будет морозной
В Рязани зарегистрировано новое молодежное движение
В центре Рязани на Первомайском проспекте произошло массовое ДТП
В Рязани в связи со вспышкой кори заработала «горячая линия»
ХК «Рязань» уступил самарскому ЦСК ВВС в овертайме
Бывший рязанский бизнес-омбудсмен судится с правительством региона
В Рязани ночью был потушен большой пожар на складе