Скачок заболеваемости корью в Рязани произошел из-за отказов от прививок

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-21T10:07:52+03:00

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В Рязани и Рязанском районе наблюдается небывалая для последних лет заболеваемость корью. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, если ранее регистрировались единичные завозные случаи, то теперь по состоянию на 20 февраля болезнь диагностировали у 51 человека, причем скачок приходится на 16-19 февраля.

87% заболевших – это дети, контактирующие с больными в организованных коллективах (школах, колледжах). Причем в группу риска входит только непривитое население, и именно не прошедшие вакцинацию люди являются главными источниками инфекции. К сожалению, зачастую ими оказываются те, кто сознательно отказался от иммунизации по религиозным или иным убеждениям.

Стоит помнить, что корь – крайне заразная вирусная инфекция, передающаяся с капельками слюны во время чихания или кашля больного человека (на воздухе вирус быстро погибает). Через 8-12 дней после заражения возникают лихорадка, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз, а на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. Затем начинается сыпь. Корь остается одной из основных причин смерти детей в раннем возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU