2019-02-21T10:07:52+03:00
Общество

Скачок заболеваемости корью в Рязани произошел из-за отказов от прививок

Болезнь диагностирована уже у 51 человека
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани и Рязанском районе наблюдается небывалая для последних лет заболеваемость корью. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, если ранее регистрировались единичные завозные случаи, то теперь по состоянию на 20 февраля болезнь диагностировали у 51 человека, причем скачок приходится на 16-19 февраля.

87% заболевших – это дети, контактирующие с больными в организованных коллективах (школах, колледжах). Причем в группу риска входит только непривитое население, и именно не прошедшие вакцинацию люди являются главными источниками инфекции. К сожалению, зачастую ими оказываются те, кто сознательно отказался от иммунизации по религиозным или иным убеждениям.

Стоит помнить, что корь – крайне заразная вирусная инфекция, передающаяся с капельками слюны во время чихания или кашля больного человека (на воздухе вирус быстро погибает). Через 8-12 дней после заражения возникают лихорадка, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз, а на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. Затем начинается сыпь. Корь остается одной из основных причин смерти детей в раннем возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Циничные рязанские «газовщики» обокрали 94-летнего ветерана войны (видео)
На пожаре в рязанском селе Важное пострадала пожилая женщина
В Рязани пройдет 40 мероприятий, посвященных Масленице
Рязанцы взыскивают большие суммы после ДТП с обрывом троллейбусных проводов
У рязанской «Теплосети» сменился руководитель
Рязанец грудью встал на защиту от соседей и полиции земельного участка матери
Мокрый снег с порывистым ветром покидать Рязанскую область пока не планируют
Сдать на переработку использованные батарейки можно в двух ТЦ Рязани
В рязанском райцентре Ford Focus сбил 81-летнюю женщину
Туляк-рецидивист ограбил дом рязанской пенсионерки
Подозреваемый в жестоком убийстве пожилой пары в рязанском Сасове признал вину (фото)
Дело о смертельном ДТП с тюбингом у рязанской «Ленты» направлено в суд
Сочувствующий нацистам молодой рязанец попал под следствие
Видеокамера зафиксировала момент аварии у рязанского ТРЦ «Премьер»
В рязанской школе преподавал разнорабочий с поддельным дипломом физрука
К числу транспортных льготников в Рязани добавят еще одну категорию горожан