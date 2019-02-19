2019-02-19T19:17:05+03:00
Происшествия

Пару молодых рязанцев привлекут к суду за кражу спортивной одежды

Они не догадывались, что повсюду видеокамеры, а их путь с «добычей» прервут бдительные охранники
Иван АНТОНОВ
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17-летний житель Рязани и его 23-летний приятель из д.Ямы Старожиловского района пытались украсть вещи из магазина спортивной одежды, но были задержаны охранниками, а затем с рук на руки переданы сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Молодые воришки не стали утруждать себя хитроумным планом, а попросту сложили в рюкзачок младшего футболку, спортивные штаны и три пары носков, а затем попытались вынести их через «рамку» магазина. Бдительные охранники остановили молодых людей, обнаружили похищенное и вызвали полицию.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. При самом печальном для молодых людей раскладе ближайшие пять лет они проведут за колючей проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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