Пару молодых рязанцев привлекут к суду за кражу спортивной одежды
17-летний житель Рязани и его 23-летний приятель из д.Ямы Старожиловского района пытались украсть вещи из магазина спортивной одежды, но были задержаны охранниками, а затем с рук на руки переданы сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Молодые воришки не стали утруждать себя хитроумным планом, а попросту сложили в рюкзачок младшего футболку, спортивные штаны и три пары носков, а затем попытались вынести их через «рамку» магазина. Бдительные охранники остановили молодых людей, обнаружили похищенное и вызвали полицию.
Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. При самом печальном для молодых людей раскладе ближайшие пять лет они проведут за колючей проволокой.
ИСТОЧНИК KP.RU