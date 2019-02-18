С начала года рязанских коммунальщиков оштрафовали на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-18T14:26:30+03:00

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С 11 по 16 февраля государственная жилищная инспекция Рязанской области провела 74 проверки управляющих компаний и ТСЖ.

- Рассмотрено 187 обращений поступивших от жильцов. Специалистами выявлено 86 нарушений. Они коснулись, как содержании жилья так и предоставления коммунальных услуг. Организациям, допустившим недочеты, выданы соответствующие предписания, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, с начала года после визита контролеров на коммунальщиков составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителям выписано штрафов на сумму свыше 350 тысяч рублей.

Напомним, массовая ревизия УК проводится в связи с постановлением губернатора о проверках внутридомового газового оборудования. С января проведено 10 контрольных мероприятий, выявлено 1 нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU