2019-02-17T17:05:45+03:00
Общество

Юная рязанка выступит в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

Об этом Мария Тюрютикова, по ее признанию, мечтала последние пять лет
Иван АНТОНОВ
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Мария Тюрютикова счастлива, сбылась ее мечта. Фото: страница ВКонтакте.Мария Тюрютикова счастлива, сбылась ее мечта. Фото: страница ВКонтакте.
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Ученица гимназии №5 Мария Тюрютикова, у которой 4 февраля был День рождения, примет участие в новом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом. Об этом юная певица сообщила на своей странице ВКонтакте.

- Много занималась и верила ,что это случится, - пишет Маша. - Ну, и конечно, расстраивалась,когда снова не появлялась в списках . И вот наступил тот самый год ,когда наконец-то впервые за 5 лет я была допущена на съемки слепых прослушиваний.

В проекте Мария исполнила песню «Плакала» группы Kazka. Подчеркнем, что Мария Тюрютикова является обладателем именной стипендии губернатора Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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